Cina, miliardario compra un club di calcio per far giocare il figlio di 126 kg [FOTO] (Di martedì 18 maggio 2021) Una storia veramente curiosa che arriva direttamente dalla Cina. L’episodio riguarda lo Zibo Cuju, club che milita nella China League One, ovvero la seconda divisione cinese. Il rendimento in campionato non è stato all’altezza, in 5 giornate ha collezionato solo un punto e occupa l’ultima posizione in classifica. Il club è stato recentemente rilevato dal miliardario HeShihua, il numero uno del club ha imposto all’allenatore Hongyi Huang di schierare il figlio sempre titolare. Il suo rendimento non è stato al momento brillante anche a causa della condizione fisica non proprio perfetta per uno sportivo: pesa infatti 126 kg. L'articolo Cina, miliardario compra un club di calcio per far ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Una storia veramente curiosa che arriva direttamente dalla. L’episodio riguarda lo Zibo Cuju,che milita nella China League One, ovvero la seconda divisione cinese. Il rendimento in campionato non è stato all’altezza, in 5 giornate ha collezionato solo un punto e occupa l’ultima posizione in classifica. Ilè stato recentemente rilevato dalHeShihua, il numero uno delha imposto all’allenatore Hongyi Huang di schierare ilsempre titolare. Il suo rendimento non è stato al momento brillante anche a causa della condizione fisica non proprio perfetta per uno sportivo: pesa infatti 126 kg. L'articoloundiper far ...

Advertising

generacomplotti : RT @chinafiles: -Cina: stretta sulle scuole private -Usa e Ue contro l’export di acciaio cinese -Un miliardario cinese dietri le fake news… - chinafiles : -Cina: stretta sulle scuole private -Usa e Ue contro l’export di acciaio cinese -Un miliardario cinese dietri le fa… - fedra_julinko : RT @AntonioTalia: Il miliardario cinese Guo Wengui,amico di Steve #Bannon in fuga da Pechino e dalle accuse di corruzione,sarebbe al centro… - AntonioTalia : Il miliardario cinese Guo Wengui,amico di Steve #Bannon in fuga da Pechino e dalle accuse di corruzione,sarebbe al… - lucabaldassari1 : @WeLiveHard @luca_taz @Gianniantonazz1 @franvanni Per chi guadagna 3 milioni se gliene levi 500k non sono affatto p… -