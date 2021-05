Cina, miliardario compra club a una condizione: titolare il figlio, pesa 126 kg (Di martedì 18 maggio 2021) Curioso ciò che è accaduto in Cina, dove il miliardario HeShihua ha acquistato lo Zibo Cuju, club che milita nella China League One (seconda divisione cinese). Un acquisto con una condizione non da poco posta all’allenatore: far giocare sempre titolare il figlio. Maglia numero 10 e un fisico decisamente non da calciatore, visto che il ragazzo pesa 126 kg. La squadra è attualmente ultima con un punto dopo 5 partite. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Curioso ciò che è accaduto in, dove ilHeShihua ha acquistato lo Zibo Cuju,che milita nella China League One (seconda divisione cinese). Un acquisto con unanon da poco posta all’allenatore: far giocare sempreil. Maglia numero 10 e un fisico decisamente non da calciatore, visto che il ragazzo126 kg. La squadra è attualmente ultima con un punto dopo 5 partite. SportFace.

