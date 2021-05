Cina | il grattacielo oscilla e scoppia il panico | le persone scappano in strada – Video

Advertising

RaiNews : Uno dei grattacieli più alti della metropoli del Guangdong è stato evacuato dopo che ha iniziato a oscillare senza… - repubblica : Oscilla un grattacielo di 73 piani a Shenzhen: le persone fuggono dalla paura - crispadafora : RT @RaiNews: Uno dei grattacieli più alti della metropoli del Guangdong è stato evacuato dopo che ha iniziato a oscillare senza apparente m… - clarissa_gmai : RT @RaiNews: Uno dei grattacieli più alti della metropoli del Guangdong è stato evacuato dopo che ha iniziato a oscillare senza apparente m… - bbeghella : RT @RaiNews: Uno dei grattacieli più alti della metropoli del Guangdong è stato evacuato dopo che ha iniziato a oscillare senza apparente m… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina grattacielo

Corriere TV

A Shenzhen uno dei grattacieli più alti dellaè stato evacuato dopo aver iniziato a tremare, mandando le persone in preda al panico, pronte a ... Il video deldi Shenzhen che oscilla (ma ...È stato colpito ildei media a Gaza e sfiorata la sede Onu per i rifugiati. Sono oltre ... La, presidente di turno, ha accusato gli Usa di bloccare un appello dei quindici per ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...A Shenzhen no dei grattacieli più alti della Cina è stato evacuato dopo aver iniziato a tremare, mandando le persone in preda al panico, pronte a correre. I pedoni in strada, che hanno diffuso video e ...