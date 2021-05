Ciclismo | Tom Dumoulin | “Ho ancora fame | voglio le Olimpiadi” Verso il rientro | “All’Amstel sentito il prurito”

(Di martedì 18 maggio 2021) Tomsi sta preparando per tornare in gruppo. L’olandese ha comunicato che farà il suoin occasione del Giro di Svizzera, in programma dal 6 al 13 giugno. Il suo obiettivo è quello di partecipare alledi Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. L’alfiere della Jumbo-Visma non hadisputato corse in questo 2021, perché a gennaio aveva dichiarato di volersi prendere un periodo di pausa. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 ha raccontato la sua storia a Wielerflits e ha spiegato i motivi della decisione presa qualche mese fa: “Negli ultimi anni avevo progressivamente perso di vista quello che mi piaceva e quello che volevo. Sono successe talmente tante cose a cuinon avevo dato un posto. La vita da atleta di punta scorre a tutta velocità. Ha iniziato a ...

In quegli anni trovavo monotono ilsu strada, lo guardavo in tv solo per vedere Bodrogi (... C'è il britannicoPidcock, che dopo cross e strada sfida Van der Poel in mountain bike, e dai ...Secondo molti, quando si era preso un break a tempo indeterminato dal, non si sarebbe più visto in gruppo. InveceDumoulin è pronto al rientro, secondo quanto anticipa il ben informato sito dei Paesi Bassi wielerflits.nl. Il 30enne olandese della Jumbo - ...Il terzo uomo ha venticinque anni, è nato a tremila chilometri da qui, e parla un italiano impeccabile, “meglio di un bresciano” come specifica il bresciano Beppe Martinelli, che lo guida dall’ammirag ...Il grande olandese, vincitore del Giro 2017, tornerà alle gare a giugno al Giro di Svizzera, con l'obiettivo di puntare a una medaglia nella crono ...