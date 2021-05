Cibersecurity | Piccinelli Huawei | “La tecnologia 5G è sicura”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La cybersecurity è un tema che riguarda tutti, vista l'enorme mole di dati sensibili presenti ormai sui nostri dispositivi. Quali rischi e quali opportunità vengono dall'avanzata delle tecnologie? Quanto è sicuro il 5G? Italpress ne ha parlato con Luca, capo della cybersecurity diItalia.“Il 4G ha una parola di crittografia codificata di 128 bit e il 5G di 256 bit – afferma-. Lo spazio di sicurezza cibernetica raddoppia in termini di efficienza. Quindi non è vero che il 5G è meno sicuro. Il 5G è più sicuro. Noi cerchiamo di implementare nelle nostre macchine la migliorpossibile seguendo degli standard. I dati invece sono in mano agli operatori, sono in mano agli over the top come Google, Amazon Facebook, che invece gestiscono un'enorme quantità di dati ma ...