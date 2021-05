“Ciao Maestro | Salutaci Le Stelle” | Il Commosso Saluto Della Regina Dei Salotti Televisivi – FOTO

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 maggio 2021) Molti i commiati per la dipartita delBattiato, tra questi anche quello di una nostra amata conduttrice Mediaset. Battiato credit Dario Campagna (Instagram)Si è spento stamattina all’età di 76 anni dopo una malattia che lo ha spento piano piano. I funerali di Battiato si svolgeranno in forma privata, per rispettare anche la sua volontà di uomo mite e sempre in disparte, ma che proprio per questa sua indole così schiva si è fatto tanto amare dalla gente. Una personalità ribelle nel suo modo di vestire, per l’avanguardia costante, l’aria ottocentesca e le sue parole eccentriche che ricordavano uno scioglilingua fruttosua ampiezza di vedute colta e per questo unica. Nelle ultime ore sono migliaia i messaggi di cordoglio per lui da parte di esponentipolitica, cantanti, amici oppure ...