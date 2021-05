“Ci siamo conosciuti, poi il bacio…”. Luigi Di Maio, il retroscena privato (e mai svelato) sulla fidanzata Virginia (Di martedì 18 maggio 2021) Sono passati 14 anni da quando uno sconosciuto Luigi Di Maio apriva il Meetup di Pomigliano d’Arco sposando così il sogno a cinque stelle di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Da allora quello che oggi è diventato uno dei leader del M5S di strada ne ha fatta un bel po’. Secondo in lista alle ‘parlamentarie’ pentastellate, Di Maio è stato eletto alla Camera dei Deputati tra e il 21 marzo del 2013 è diventato, a soli 26 anni, il più giovane vicepresidente della Camera. La sua carriera politica è stata senza dubbio fulminante. E questo a prescindere dal giudizio che ognuno può avere sui risultati ottenuti grazie al suo impegno, dal taglio degli stipendi dei parlamentari al reddito di cittadinanza. Si conoscono i lavori svolti da Di Maio prima di diventare un politico, ma sulla sua vita sentimentale le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Sono passati 14 anni da quando uno sconosciutoDiapriva il Meetup di Pomigliano d’Arco sposando così il sogno a cinque stelle di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Da allora quello che oggi è diventato uno dei leader del M5S di strada ne ha fatta un bel po’. Secondo in lista alle ‘parlamentarie’ pentastellate, Diè stato eletto alla Camera dei Deputati tra e il 21 marzo del 2013 è diventato, a soli 26 anni, il più giovane vicepresidente della Camera. La sua carriera politica è stata senza dubbio fulminante. E questo a prescindere dal giudizio che ognuno può avere sui risultati ottenuti grazie al suo impegno, dal taglio degli stipendi dei parlamentari al reddito di cittadinanza. Si conoscono i lavori svolti da Diprima di diventare un politico, masua vita sentimentale le ...

