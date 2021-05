Chris Cornell, il grande assente | Memories (Di martedì 18 maggio 2021) Ha un che di maledetto, la morte di Chris Cornell. Una maledizione che è tutta della stampa, che mutua la parola “maledetto” dal decadentismo che è proprio della letteratura dell’Europa per riproporla al mondo del rock. Un vocabolo che viene usato da ben due secoli ma che oggi viene frainteso, reinterpretato e usato a sproposito. Chris Cornell di maledetto non ha nulla, non un endorsement a Satana né una manifesta tendenza al libertinismo, all’esaltazione delle droghe o alle bracciate nell’alcol. Lui è la voce dei Soundgarden, degli Audioslave e di se stesso, e proprio questo, un quarto dopo la mezzanotte del 18 maggio 2017, lo coglie impreparato. Poche ore prima, il giorno 17, pubblica il suo ultimo tweet. Si trova a Detroit con i Soungarden e lì, nella Rock City, al Fox Theatre chiude il concerto con la cover di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Ha un che di maledetto, la morte di. Una maledizione che è tutta della stampa, che mutua la parola “maledetto” dal decadentismo che è proprio della letteratura dell’Europa per riproporla al mondo del rock. Un vocabolo che viene usato da ben due secoli ma che oggi viene frainteso, reinterpretato e usato a sproposito.di maledetto non ha nulla, non un endorsement a Satana né una manifesta tendenza al libertinismo, all’esaltazione delle droghe o alle bracciate nell’alcol. Lui è la voce dei Soundgarden, degli Audioslave e di se stesso, e proprio questo, un quarto dopo la mezzanotte del 18 maggio 2017, lo coglie impreparato. Poche ore prima, il giorno 17, pubblica il suo ultimo tweet. Si trova a Detroit con i Soungarden e lì, nella Rock City, al Fox Theatre chiude il concerto con la cover di ...

Ultime Notizie dalla rete : Chris Cornell Morte di Chris Cornell: risolta la diatriba legale tra la vedova e il medico stata finalmente risolta la diatriba legale tra la vedova di Chris Cornell e il medico Robert Koblin, che prescrisse massicce dosi di ansiolitici al ...

Morte di Chris Cornell, la famiglia si accorda col medico che gli prescriveva i farmaci La famiglia di Chris Cornell ha raggiunto un accordo con il medico che avrebbe ecceduto nella prescrizione di farmaci al cantante dei Soundgarden negli anni che hanno preceduto la morte avvenuta nel maggio 2017. ...

Martedì 18 maggio Quattro anni fa moriva a Detroit Chris Cornell. Nato a Seattle nel 1964, Cornell è stato il cantante di Soundgarden ed Audioslave ed ha inciso anche cinque album come solista. All’apice del successo, ...

