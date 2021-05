Chi era Franco Battiato: biografia e curiosità sulla vita privata del cantautore (Di martedì 18 maggio 2021) Proiezione quasi mitologica nella realtà del suo pubblico, è diventato il vero ‘centro di gravità permanente’ per intere generazioni di artisti…Ecco chi era Franco Battiato! Spiegare il portato di innovazione di Franco Battiato nella scena musicale nazionale e internazionale non è impresa di poco conto. La sua carriera stellare non è assolutamente sintetizzabile, e tradurre in parole la grandiosa opera dell’ingegno che è la sua imponente discografia risulta davvero impossibile. Stavolta percorreremo quelle ‘vie che portano all’essenza’ che sono il fil rouge della sua produzione, sospesa come dimensione magica e ancestrale tra una biografia come tante e una vita privata singolare, alchimia perfetta e inarrivabile di un pensiero fuori dal comune. Ecco chi era il ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021) Proiezione quasi mitologica nella realtà del suo pubblico, è diventato il vero ‘centro di gravità permanente’ per intere generazioni di artisti…Ecco chi era! Spiegare il portato di innovazione dinella scena musicale nazionale e internazionale non è impresa di poco conto. La sua carriera stellare non è assolutamente sintetizzabile, e tradurre in parole la grandiosa opera dell’ingegno che è la sua imponente discografia risulta davvero impossibile. Stavolta percorreremo quelle ‘vie che portano all’essenza’ che sono il fil rouge della sua produzione, sospesa come dimensione magica e ancestrale tra unacome tante e unasingolare, alchimia perfetta e inarrivabile di un pensiero fuori dal comune. Ecco chi era il ...

RealPiccinini : Dopo Club 1 / A proposito di Calvarese: ho detto che ha arbitrato malissimo, che il rigore su Cuadrado era inesiste… - borghi_claudio : @liberomondo2016 Queste cose succedono in commissione dove le leggi si costruiscono. Voi non le vedete ma i resocon… - borghi_claudio : @Sandro69759545 Vede, qui nessuno parla di 'sconfitta del virus'. Io ho sempre solo detto che la malattia è stagio… - Saretta_Gas87 : Non mi considero una fan, ma chi ama la musica non può che dispiacersi per la perdita di un genio della caratura di… - innervbear_ : @marogkook è vero teso, già il concept delle foto era diverso da quello dei video, chi lo sa???? -