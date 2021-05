Chi è Giorgia Meloni? Età, carriera e vita privata della nota politica (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco chi è Giorgia Meloni – ètà – carriera e vita privata della nota politica Giorgia Meloni è una politica italiana e giornalista molto nota, dal 2014 ricopre il ruolo di presidente del partito Fratelli d’Italia. La Meloni è nata il 15 gennaio 1977 a Roma, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la politica. All’età di 15 anni aderì all’organizzazione giovanile di destra, Fronte della Gioventù. Nel 1996 diventò responsabile di Azione Studentesca, due anni dopo viene poi eletta al consiglio provinciale di Roma fino al 2002. Giorgia Meloni è diventata infatti Ministro per ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco chi è– ètà –è unaitaliana e giornalista molto, dal 2014 ricopre il ruolo di presidente del partito Fratelli d’Italia. Laè nata il 15 gennaio 1977 a Roma, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la. All’età di 15 anni aderì all’organizzazione giovanile di destra, FronteGioventù. Nel 1996 diventò responsabile di Azione Studentesca, due anni dopo viene poi eletta al consiglio provinciale di Roma fino al 2002.è diventata infatti Ministro per ...

