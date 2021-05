Chi è Giacomo Raspadori, la novità tra i neo-convocati del ct Roberto Mancini (Di martedì 18 maggio 2021) Giacomo Raspadori è la grande novità della panchina azzurra. Quindici giorni prima del debutto nell'Europeo contro la Turchia, il team dell'Italia scenderà in campo nell'amichevole con la nazionale di San Marino per scaldare i motori. Succederà per la precisione venerdì 28 maggio alle ore 20.45 a Cagliari, nella “Sardegna Arena”. Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha così diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro: e tra i 33 pre-convocati - entro il 1° giugno diventeranno 26 – la novità è proprio l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, alla prima chiamata in Nazionale. Il calcio nel DNA Giacomo Raspadori, classe 2000, è nato a a Bentivoglio, in provincia di Bologna, ed è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021)è la grandedella panchina azzurra. Quindici giorni prima del debutto nell'Europeo contro la Turchia, il team dell'Italia scenderà in campo nell'amichevole con la nazionale di San Marino per scaldare i motori. Succederà per la precisione venerdì 28 maggio alle ore 20.45 a Cagliari, nella “Sardegna Arena”. Il ct dell'Italia,, ha così diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro: e tra i 33 pre-- entro il 1° giugno diventeranno 26 – laè proprio l'attaccante del Sassuolo, alla prima chiamata in Nazionale. Il calcio nel DNA, classe 2000, è nato a a Bentivoglio, in provincia di Bologna, ed è ...

