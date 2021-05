Cheney contro Trump, road to 2022 (Di martedì 18 maggio 2021) A tutta birra verso il 2022! Così marcia Donald Trump dopo che i suoi sostenitori al Congresso gli hanno servito su un piatto d’argento la testa di colei che l’ex presidente considerava la traditrice numero uno, Liz Cheney. Da qualche giorno ex capogruppo dei repubblicani alla Camera, per aver osato votare contro il presidente accusato di aver facilitato con le sue parole l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Ma Cheney non è tipa da uscire di scena in silenzio: “Non possiamo lasciare che l’ex presidente ci renda suoi complici nel tentativo di danneggiare la nostra democrazia”, ha detto ai colleghi prima che questi con il loro voto le dessero il benservito. Domenica Cheney era ospite di tutte le maggiori trasmissioni politiche americane, le più seguite della settimana. Fissando le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) A tutta birra verso il! Così marcia Donalddopo che i suoi sostenitori al Congresso gli hanno servito su un piatto d’argento la testa di colei che l’ex presidente considerava la traditrice numero uno, Liz. Da qualche giorno ex capogruppo dei repubblicani alla Camera, per aver osato votareil presidente accusato di aver facilitato con le sue parole l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Manon è tipa da uscire di scena in silenzio: “Non possiamo lasciare che l’ex presidente ci renda suoi complici nel tentativo di danneggiare la nostra democrazia”, ha detto ai colleghi prima che questi con il loro voto le dessero il benservito. Domenicaera ospite di tutte le maggiori trasmissioni politiche americane, le più seguite della settimana. Fissando le ...

