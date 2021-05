Chelsea-Manchester City, Mansour pagherà la trasferta a tutti i tifosi Citizens (Di martedì 18 maggio 2021) Lo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, tramite una nota sul sito ufficiale dei Citizens ha annunciato che coprirà l’intero costo della trasferta alle migliaia di tifosi del City che voleranno a Oporto per assistere alla finale di Champions League. “Pep e la squadra hanno vissuto una stagione così straordinaria e il raggiungimento della finale di Champions League dopo un anno molto impegnativo rappresenta un momento davvero storico per il Club. È quindi incredibilmente importante che il maggior numero possibile di tifosi abbia l’opportunità di assistere a questa gara speciale. Soprattutto quelli che hanno sostenuto il Manchester City nei momenti buoni e cattivi per così tanti anni “, ha dichiarato lo ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Lo sceicco, proprietario del, tramite una nota sul sito ufficiale deiha annunciato che coprirà l’intero costo dellaalle migliaia didelche voleranno a Oporto per assistere alla finale di Champions League. “Pep e la squadra hanno vissuto una stagione così straordinaria e il raggiungimento della finale di Champions League dopo un anno molto impegnativo rappresenta un momento davvero storico per il Club. È quindi incredibilmente importante che il maggior numero possibile diabbia l’opportunità di assistere a questa gara speciale. Soprattutto quelli che hanno sostenuto ilnei momenti buoni e cattivi per così tanti anni “, ha dichiarato lo ...

Advertising

AAlciato : Ufficiale: finale di Champions League a Porto. Ammessi 6.000 tifosi del Manchester City e 6.000 tifosi del Chelsea @SkySport - sportface2016 : #ChampionsLeague Chelsea-Manchester City, lo sceicco #Mansour pagherà la trasferta a Oporto a tutti i tifosi Citi… - LALAZIOMIA : Champions League, Mansour finanzierà il viaggio dei sostenitori del Manchester City in Portogallo per la finale… - ramonagusyeva : Duelos na Europa: Premier League: Manchester United x Fulham Southampton x Leeds Brighton x Manchester City Chelse… - planetwin365ita : Se i club di Manchester hanno già il pass per la prossima #UCL , gli altri due posti sono ancora in ballo. Il… -