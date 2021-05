Che fine ha fatto Anbeta? La lite con Maria De Filippi e l’allontanamento da Amici (Di martedì 18 maggio 2021) Anbeta Toramani è senza dubbio una delle ballerine più iconiche e talentose che abbia mai calcato il palco di Amici. Arrivata seconda nell’edizione 2002 dietro la vincitrice Giulia Ottonello, la modella di origini albanesi per diversi anni è rimasta nel cast del talent show nei panni di ballerina professionista particolarmente amata dalla maestra Alessandra Celentano. Poi, quasi di punto in bianco, non si è più vista. Che fine ha fatto? Amici news, che fine ha fatto la ballerina professionista Anbeta Toromani? A distanza di anni scopriamo che il motivo è una lite con Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, aveva criticato apertamente i metodi di alcuni professionisti nei confronti degli allievi; in ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 maggio 2021)Toramani è senza dubbio una delle ballerine più iconiche e talentose che abbia mai calcato il palco di. Arrivata seconda nell’edizione 2002 dietro la vincitrice Giulia Ottonello, la modella di origini albanesi per diversi anni è rimasta nel cast del talent show nei panni di ballerina professionista particolarmente amata dalla maestra Alessandra Celentano. Poi, quasi di punto in bianco, non si è più vista. Chehanews, chehala ballerina professionistaToromani? A distanza di anni scopriamo che il motivo è unaconDe. La conduttrice, infatti, aveva criticato apertamente i metodi di alcuni professionisti nei confronti degli allievi; in ...

Advertising

ZZiliani : Mancano 6 giorni alla fine della stagione. Scandiamo insieme il countdown ricordando ogni giorno alla @FIGC alias F… - ZZiliani : Mancano 7 giorni alla fine della stagione. Che ne dici di partecipare al countdown ricordando ogni giorno alla… - silvia_sb_ : Alla fine la “pazza incattivita” è una ragazza fermata per controlli dalla GdF che ha dovuto dire dove lavorava. Ch… - Tijeey13 : RT @loveleesnake: La mia famiglia non ha ancora capito che se non studio non è perché sono pigra ma perché sono depressa e ho bisogno di im… - liuk71rm : RT @Leonard13___: Il #GreenPass, che i media fanno passare per obbligatorio, in realtà è solo 'su richiesta dell'interessato'. Quindi facc… -