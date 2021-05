Centrodestra, settimana decisiva per il candidato alle comunali. E spunta l'ipotesi di Giulia Bongiorno (Di martedì 18 maggio 2021) Tra i nomi buttati qua e là circola anche quello di Enrico Michetti, avvocato, direttore della Gazzetta amministrativa , sconosciuto ai più, mentre si riaffaccia l'ipotesi di Aurelio Regina, manager ... Leggi su roma.corriere (Di martedì 18 maggio 2021) Tra i nomi buttati qua e là circola anche quello di Enrico Michetti, avvocato, direttore della Gazzetta amministrativa , sconosciuto ai più, mentre si riaffaccia l'di Aurelio Regina, manager ...

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra settimana Centrodestra, settimana decisiva per il candidato alle comunali. E spunta l'ipotesi di Giulia Bongiorno Potrebbero vedersi tra oggi e giovedì i leader di centrodestra, in difficoltà nell'individuare un candidato per Roma mentre le altre forze in campo sono già in campagna elettorale. La questione, che finora è stata trattata con la massima riservatezza ...

Ddl Zan, Ostellari pronto a correre come candidato sindaco di Padova ... in particolare dai moderati di centrodestra che, alle amministrative del 2017, diedero il loro voto a Giordani e che non avrebbero apprezzato il fatto che, qualche settimana fa, la moglie dello ...

Centrodestra, settimana decisiva per il candidato alle comunali. E spunta l’ipotesi di Giulia Bongiorno Corriere della Sera Reddito di cittadinanza, è arrivato l’ok ai “puc“ Arrivano i “progetti utili alla collettività“, i puc, per i percettori del reddito di cittadinanza. Su proposta del centrodestra, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il provvedimento che ...

Elezioni comunali, una campagna elettorale da cicale e formiche La sindaca si ricandida e vagheggia di new deal, Calenda corre in solitaria ma potrebbe caricare i voti del centro destra moderato, Gualtieri promette una città più bella. Il centro destra non è perve ...

