Centrodestra: Meloni, 'premiership a chi prende più voti, Gelmini dica se regole cambiate' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non so cosa intenda Mariastella Gelmini, secondo le regole che ci siamo sempre applicati in caso di vittoria del Centrodestra il premier lo esprime il partito che nella coalizione ha preso più voti. Se le regole si vogliono cambiare, qualcuno si palesi, perché finora sono valse quelle regole lì". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno, replicando ala ministra per gli Affari regionali, che oggi in un'intervista ha affermato che "la scelta di Fi e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi, avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier". "Noi non abbiamo mai chiuso la partita così -ha aggiunto la leader di Fdi- non c'è mai stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non so cosa intenda Mariastella, secondo leche ci siamo sempre applicati in caso di vittoria delil premier lo esprime il partito che nella coalizione ha preso più. Se lesi vogliono cambiare, qualcuno si palesi, perché finora sono valse quellelì". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno, replicando ala ministra per gli Affari regionali, che oggi in un'intervista ha affermato che "la scelta di Fi e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi, avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier". "Noi non abbiamo mai chiuso la partita così -ha aggiunto la leader di Fdi- non c'è mai stato un ...

