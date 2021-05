Centrodestra | Gelmini | ' stimo Meloni ma per premiership conta esperienza governo Fi e Lega'

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Ho molta stima di Giorgia, donna in gamba che ha fatto un grande percorso. Ma la scelta di Fi edi rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi, avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier". Lo dice Mariastella, ministro per gli Affari regionali, in un'intervista al 'Corriere della Sera', a proposito di una candidatura a palazzo Chigi di Giorgia

"In questo decreto ci sono scelte importanti, molte delle quali chieste dal. I centri ...dice: "Comprendere cosa vogliano fare Pd e M5S non è facilissimo, ma non ci sarà nessuna ...Salvini difende la legge delche introduce subito "pene più severe per chi discrimina, ... Così le azzurre Ronzulli e Mariastella. Sono oltre 120 le richieste di audizione ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Ho molta stima di Giorgia, donna in gamba che ha fatto un grande percorso. Ma la scelta di Fi e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi, avrà u ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Comprendere cosa vogliano fare Pd e M5S non è facilissimo, ma non ci sarà nessuna maggioranza Ursula. Salvini e Berlusconi hanno scelto di sostenere Draghi e non cederanno ...