Celtics favoriti | ma Come Westbrook sogna di fare lo sgambetto

(Di martedì 18 maggio 2021) Chi immaginava Washington, e soprattutto Boston, al Play - In, a inizio stagione? E invece stanotte si daranno battaglia al Garden per giocarsi il settimo posto a Est e accedere così ai playoff 2021 ...

Se i Wizards con una qualificazione playoff, e hanno due tentativi per ottenerla, tutto sommato salverebbero l'annata, per ianche un'eliminazione al primo turno, e il doppio spauracchio ...Tra tutti i Brooklyn Nets dei Big Three, ritenuti da tanti iper il titolo. A Est c'è poi ...Nets (3) Milwaukee Bucks (4) New York Knicks (5) Atlanta Hawks (6) Miami Heat (7) Boston/...Pronostici Basket NBA: analisi, programma, partite di play-in, quote antepost e tutti sui playoffs della pallacanestro americana al via dal 18-05-2021.Nba, nella notte tra il 5 e il 6 maggio, dalle 1:00 (ora italiana) si giocano nove partite: ultime notizie, statistiche e pronostici.