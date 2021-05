C’è il trailer del nuovo Hotel Transylvania | Uno scambio mostruoso

Leggi su wired

(Di martedì 18 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=vMnsIsiYaQk Tornano le avventure strampalate di Drac e del suoe altrettanto bizzarro albergo. Nelappena diffuso di: Uno, il quarto capitolo della fortunata saga animata della Sony iniziata nel 2012 dopo il primo sequel uscito nel 2015 e Una vacanza mostruosa nel 2018, i protagonisti sono fuori controllo a causa di un manufatto di Van Helsing che trasforma i mostri in umani e viceversa. Come si vede nella clip, infatti, mentre nell’tutto sembra andare a gonfie vele, il ritrovamento dello strano scettro magico porta scompiglio: Johnny, il fidanzato di Mavis, la figlia vampira del protagonista, viene trasformato in una creatura verde e dentata, mentre tutti gli altri, a partire ...