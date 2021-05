“C’è il suo nome”. Martina Miliddi, il dopo Amici è ‘boom’. Torna in tv, ma che sorpresa (Di martedì 18 maggio 2021) Martina Miliddi, 20 anni, originaria di Assemini, in provincia di Cagliari, è stata una delle alunne più discusse della scuola dell’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi, vinta dalla ballerina Giulia Stabile, battendo in finale il fidanzato, il cantante Sangiovanni. Insieme a Rosa Di Grazia, la ballerina sarda è stata la preda preferita della professoressa Alessandra Celentano, che nel corso della trasmissione non ha mai mancato di fare critiche sul suo modo di danzare. Martina ha raccontato che ha iniziato ad appassionarsi alla danza quando insieme al padre, scomparso in un incidente quando aveva 10 anni, guardava le veline di Striscia la Notizia. “Ho perso mio padre da piccola in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021), 20 anni, originaria di Assemini, in provincia di Cagliari, è stata una delle alunne più discusse della scuola dell’edizione numero 20 didi Maria De Filippi, vinta dalla ballerina Giulia Stabile, battendo in finale il fidanzato, il cantante Sangiovanni. Insieme a Rosa Di Grazia, la ballerina sarda è stata la preda preferita della professoressa Alessandra Celentano, che nel corso della trasmissione non ha mai mancato di fare critiche sul suo modo di danzare.ha raccontato che ha iniziato ad appassionarsi alla danza quando insieme al padre, scomparso in un incidente quando aveva 10 anni, guardava le veline di Striscia la Notizia. “Ho perso mio padre da piccola in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di ...

Advertising

chetempochefa : 'Invece no, non c’è più tempo per spiegare Per chiedere se ti avevo dato amore Io sono qui e avrei da dire ancora,… - ilfoglio_it : L'ultima canzone di #Battiato non fu il suo testamento, ma una canzone su quel che aveva scoperto d’essere avverten… - Linkiesta : L’Italia è diventata un grande Paese forestale ma ancora non lo sa. La metà dei boschi dove oggi un adolescente pu… - schiva_questa : @carnageflower Sì. Adesso c’è anche un maschietto che si chiama Leone. Indovina come si chiamerà il suo compagno? - Cris_58bb : @meencantasonar Felice x te.. ho avuto anche io la fortuna di un suo like fine ottobre 2019 ..c'è lho tatuato… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è suo Coca-Cola al fianco di bar e ristoranti italiani nella ripartenza Mixer Planet