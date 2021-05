Cavani gol straordinario da 35 metri VIDEO

(Di martedì 18 maggio 2021) Edinsonancora lui. Ha illuminato la partita del Manchester United che sta giocando e vincendo contro il Fulham. Il gol lo ha segnato l’uruguayano ex Napoli con un pallonetto da 35che si è infilato sotto la traversa uccellando – avrebbe scritto Gianni Brera – il portiere Areola che era un po’ fuori dai pali ma nemmeno troppo visto che l’azione era lontana dalla porta. Mercide nous faire encaissé sur un tel butButeur 1.92Premier Buteur 4.00#TeamParieurs#TeamParieur Abonné vous et pic.twitter.com/YnpWyou3G4 — PronoRentable (@PronoRentable) May 18, 2021 L'articolo ilNapolista.

