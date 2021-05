Advertising

JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Catania, arrestato gestore bar: furto energia e deposito abusivo viagra #catania - VamosNico93 : RT @MediasetTgcom24: Catania, arrestato gestore bar: furto energia e deposito abusivo viagra #catania - MediasetTgcom24 : Catania, arrestato gestore bar: furto energia e deposito abusivo viagra #catania - EcodiSicilia : Catania: spacciatore arrestato dai carabinieri @ecodisicilia - gruppormb : Nel nostro #gr #catania #spacciatore #arresto -

Ultime Notizie dalla rete : Catania arrestato

TGCOM

commenta L'ispezione in un bar diha portato all'arresto del gestore per furto aggravato di energia elettrica. I Carabinieri del Nas dilo hanno scoperto durante un'ispezione igienico - sanitaria per verificare l'adempimento delle misure di contenimento e prevenzione del Covid - 19. E' stato anche scoperto un locale adibito a ...Era ricercato per numerosi reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. Sabato è stato fermato per un controllo nei pressi della Stazione Centrale ed è stato. E' accaduto a Milano, a un 42enne pluripregiudicato. Gli agenti della polfer, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato l'uomo in Piazza Duca D'Aosta. Il suo atteggiamento li ha ...L'ispezione in un bar di Catania ha portato all'arresto del gestore per furto aggravato di energia elettrica. I Carabinieri del Nas di Catania lo hanno scoperto durante un'ispezione igienico-sanitaria ...I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno denunciato un 33enne del posto per l’ipotesi di reato di ricettazione. La segnalazione all’autorità giudiziaria è scattata in seguito ...