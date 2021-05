Castellammare | Ruotolo | “Il neo-presidente del Consiglio ringrazia il papà camorrista tra gli applausi dell’aula”

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“È inaccettabile quello che è accaduto ieri pomeriggio nell’aula delcomunale didi Stabia, la maggioranza guidata dal sindaco Gaetano Cimmino eleggedelEmanuele D’Apice, figlio del pregiudicato di camorra, deceduto Luigi D’Apice conosciuto con il soprannome di ‘O ministro. Il neoprende la parola e tra glie la commozione dice ‘…infine permettetemi dire la mia famiglia in particolar modo mio padre, il mio faro che mi ha insegnato tutto : i valori, l’educazione, il rispetto oggi devo a lui l’uomo che sono’, concetto ribadito anche sui social”. Lo denuncia in una nota il senatore Sandrodel Gruppo Misto. “Ciò che è accaduto rappresenta un vero ...

