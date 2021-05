Caso Denise Pipitone, una persona anonima a Chi l'ha Visto?: «Sono 17 anni che so, non ho mai parlato per paura» (Di martedì 18 maggio 2021) Ancora nuovi elementi sul Caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel lontano 2004. Un anonimo, dopo aver inviato una lettera al legale Giacomo Frazzitta, ora scrive a Chi l'ha Visto?. Ecco cosa sta succedendo: Denise Pipitone, la segnalazione anonima: “Sono 17 anni che so, non ho mai parlato per paura” «Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...», così inizia la lettera di una persona anonima che sostiene addirittura di essere sicura al cento per cento di quanto ha Visto. La persona in questione è la stessa che ha inviato una ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 maggio 2021) Ancora nuovi elementi suldi, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel lontano 2004. Un anonimo, dopo aver inviato una lettera al legale Giacomo Frazzitta, ora scrive a Chi l'ha?. Ecco cosa sta succedendo:, la segnalazione: “17che so, non ho maiper” «17che so, non hoprima per...», così inizia la lettera di unache sostiene addirittura di essere sicura al cento per cento di quanto ha. Lain questione è la stessa che ha inviato una ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - susilivigni : @vitaindiretta caso Denise: chi la verità la tiene dentro non sa che può fare la differenza, può togliersi un peso… - Si_ly13 : Non capirò mai perché solo dopo 17 anni riaprono il caso di Denise e spuntano testimonianze e prove - occhio_notizie : Spunta la lettera anonima sul caso di #Denise #Pipitone - Maracecca : RT @MontegrandeS: L’operazione che sta facendo Carmelo Abbate sulle persone ignoranti e, che magari non ha ben seguito il caso di Denise si… -