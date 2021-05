Caserta, omicidio stradale: il responsabile era fuggito a Bolzano (Di martedì 18 maggio 2021) Il responsabile di un omicidio stradale in provincia di Caserta è stato arrestato oggi a Bolzano. L’uomo era fuggito dopo l’incidente. Indagini per un incidente in provincia di Caserta (Pixabay)La procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo di origini albanesi. Quest’ultimo è responsabile di un grave gesto avvenuto pochi mesi fa sulle strade della provincia Casertana. Leggi anche-> Elezioni Napoli, Pd e Movimento 5 Stelle correranno insieme Le accuse sono pesantissime. Si parla infatti di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Una vicenda che merita di essere ricostruita, data la tragicità degli eventi e della fuga rocambolesca del 41enne dal luogo ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 maggio 2021) Ildi unin provincia diè stato arrestato oggi a. L’uomo eradopo l’incidente. Indagini per un incidente in provincia di(Pixabay)La procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo di origini albanesi. Quest’ultimo èdi un grave gesto avvenuto pochi mesi fa sulle strade della provinciana. Leggi anche-> Elezioni Napoli, Pd e Movimento 5 Stelle correranno insieme Le accuse sono pesantissime. Si parla infatti diaggravato dalla fuga. Una vicenda che merita di essere ricostruita, data la tragicità degli eventi e della fuga rocambolesca del 41enne dal luogo ...

