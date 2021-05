Casa delle Donne di Roma: il Comune riapre la trattativa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è riaperta la trattativa tra la Casa internazionale delle Donne di Roma e il Comune. La notizia è stata resa nota ieri tramite un comunicato stampa con cui l’Assemblea della Casa, svoltasi lunedì 17 maggio, considera questo della riapertura «un risultato importante, fortemente voluto e promosso dalla mobilitazione nostra, delle Donne, dei luoghi autogestiti e dell’associazionismo anche a livello nazionale». E molti sono stati in questi mesi, e anni, gli atti di solidarietà e sostegno pubblico che la Casa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è riaperta latra lainternazionaledie il. La notizia è stata resa nota ieri tramite un comunicato stampa con cui l’Assemblea della, svoltasi lunedì 17 maggio, considera questo della riapertura «un risultato importante, fortemente voluto e promosso dalla mobilitazione nostra,, dei luoghi autogestiti e dell’associazionismo anche a livello nazionale». E molti sono stati in questi mesi, e anni, gli atti di solidarietà e sostegno pubblico che la… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

