Cartabellotta (Gimbe): «Con il Green pass possiamo riaprire prima e convincere i No Vax: ma il tampone dovrebbe pagarlo lo Stato» (Di martedì 18 maggio 2021) Un passaporto italiano ed europeo per tornare a far tornare a correre in era Covid anche il turismo. Da mesi ormai se ne discute sia in Italia che nel resto dell’Ue, nel tentativo di trovare una soluzione comune al nodo dei viaggi e alla ripresa degli spostamenti anche per motivi di turismo. «Il Green pass oggi è una soluzione inevitabile. Ovvio che non garantisce un rischio zero di contagi». A sottolinearlo è Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, in un’intervista al Messaggero. Mentre Bruxelles cerca di sistemare gli ultimi dettagli del Green pass che dovrebbe entrare in vigore a partire da metà giugno, l’Italia ha definito i tre “via libera” verdi che permetteranno di spostarsi tra regioni non gialle e/o bianche. Oltre al ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Unaporto italiano ed europeo per tornare a far tornare a correre in era Covid anche il turismo. Da mesi ormai se ne discute sia in Italia che nel resto dell’Ue, nel tentativo di trovare una soluzione comune al nodo dei viaggi e alla ripresa degli spostamenti anche per motivi di turismo. «Iloggi è una soluzione inevitabile. Ovvio che non garantisce un rischio zero di contagi». A sottolinearlo è Nino, presidente della fondazione, in un’intervista al Messaggero. Mentre Bruxelles cerca di sistemare gli ultimi dettagli delcheentrare in vigore a partire da metà giugno, l’Italia ha definito i tre “via libera” verdi che permetteranno di spostarsi tra regioni non gialle e/o bianche. Oltre al ...

Advertising

Urania_Pleiadi : RT @Cartabellotta: Basta polemiche su #coprifuoco, si pensi a: ??Integrare prenotazione volontaria con chiamata attiva ??Pianificare 3a dose… - sabiensabi : RT @Cartabellotta: Basta polemiche su #coprifuoco, si pensi a: ??Integrare prenotazione volontaria con chiamata attiva ??Pianificare 3a dose… - O_Rigoli : Ibis redibis non morieris in bello! Comunque dei virostar, #Cartabellotta #Gimbe è quello che più non sopporto. An… - romi_andrio : RT @Cartabellotta: Basta polemiche su #coprifuoco, si pensi a: ??Integrare prenotazione volontaria con chiamata attiva ??Pianificare 3a dose… - M4rk0On1 : RT @Cartabellotta: Basta polemiche su #coprifuoco, si pensi a: ??Integrare prenotazione volontaria con chiamata attiva ??Pianificare 3a dose… -