Care leavers day: Fico, "Impegno istituzioni per garantire opportunità di costruire futuro" ROMA – "Una delle responsabilità delle istituzioni è quella di rafforzare il tessuto connettivo della nostra società. Una società in cui nessuno viene lasciato indietro. Ed è una responsabilità che diventa ancora più impellente quando si tratta di giovani cresciuti in comunità, affido e casa-famiglia e che, una volta compiuta la maggiore età, escono dal sistema di tutele e si trovano improvvisamente a dover fare i conti con la conclusione di un percorso. Per questo motivo oggi, in occasione della Giornata nazionale dei Care leavers, vogliamo ribadire la necessità di assicurare loro il sostegno necessario, accompagnandoli nella difficile strada per il raggiungimento di una condizione di autonomia". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, aggiungendo: "Alcuni passi nella giusta direzione sono ...

