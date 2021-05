“Capirete tante cose…”. Emanuela Tittocchia fuori dall’Isola dei Famosi. Il retroscena ‘misterioso’ (Di martedì 18 maggio 2021) L’esperienza di Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi è finita. Dopo essere stata eliminata, infatti, l’attrice e conduttrice tv non ha accettato la proposta di Ilary Blasi di rimanere nel reality su Playa Imboscadissima. E così niente più discussioni per il cibo, niente più situazioni estreme, giochi di ruolo o strategie per sopravvivere nella giunga. Il ritorno alla vita di tutti i giorni può essere traumatico per qualcuno, ma certo in questo caso ritrovare i propri affetti e soprattutto le proprie zone di comfort sono una vera liberazione. Certo si perde anche il contatto con persone con le quali, comunque sia andata a finire, sono stati condivisi momenti indimenticabili. E così Emanuela ha voluto salutare questa particolare esperienza con un lungo post su Instagram. Parole con le quali l’attrice ha voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) L’esperienza diall’Isola deiè finita. Dopo essere stata eliminata, infatti, l’attrice e conduttrice tv non ha accettato la proposta di Ilary Blasi di rimanere nel reality su Playa Imboscadissima. E così niente più discussioni per il cibo, niente più situazioni estreme, giochi di ruolo o strategie per sopravvivere nella giunga. Il ritorno alla vita di tutti i giorni può essere traumatico per qualcuno, ma certo in questo caso ritrovare i propri affetti e soprattutto le proprie zone di comfort sono una vera liberazione. Certo si perde anche il contatto con persone con le quali, comunque sia andata a finire, sono stati condivisi momenti indimenticabili. E cosìha voluto salutare questa particolare esperienza con un lungo post su Instagram. Parole con le quali l’attrice ha voluto ...

