Canoni per le società di oil&gas: i conti non tornano. Si incassa di più, ma qualcuno non ha pagato: il ministero verifica, M5s protesta (Di martedì 18 maggio 2021) Non tornano i conti sui Canoni concessori aumentati di 25 volte per le società dell’oil&gas, ma non si sa se i mancati pagamenti siano voluti da parte delle multinazionali o se non siano stati comunicati agli uffici del ministero della Transizione Ecologica. Lo ha spiegato il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle finanze Claudio Durigon, rispondendo a un’interpellanza a prima firma del capogruppo M5S alla Camera Davide Crippa, sull’effettivo pagamento dei Canoni aumentati per effetto del decreto-legge 135 del 2018 volta a comprendere quanti soldi in più fossero davvero arrivati nelle casse dello Stato. E, a dire il vero, ne sono arrivati. Solo di maggiorazioni, oltre 30 milioni nel 2020. Durigon, però, non ha chiarito in Aula a quanto ammontino le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Nonsuiconcessori aumentati di 25 volte per ledell’oil&gas, ma non si sa se i mancati pagamenti siano voluti da parte delle multinazionali o se non siano stati comunicati agli uffici deldella Transizione Ecologica. Lo ha spiegato il sottosegretario aldell’Economia e delle finanze Claudio Durigon, rispondendo a un’interpellanza a prima firma del capogruppo M5S alla Camera Davide Crippa, sull’effettivo pagamento deiaumentati per effetto del decreto-legge 135 del 2018 volta a comprendere quanti soldi in più fossero davvero arrivati nelle casse dello Stato. E, a dire il vero, ne sono arrivati. Solo di maggiorazioni, oltre 30 milioni nel 2020. Durigon, però, non ha chiarito in Aula a quanto ammontino le ...

