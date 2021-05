Cancro ai polmoni | ecco i sintomi che possono sembrare banali ma che non lo sono

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il grande problema del tumore aiè che in molti casi resta asintomatico nelle fasi iniziali, al punto che spesso viene diagnosticato nel corso di esami effettuati per altri motivi. Quando presenti, ipiù comuni: tosse continua, che non passa o addirittura tende a peggiorare, raucedine, sangue nel catarro, respiro corto, dolore al petto che aumenta con colpi di tosse o respiri profondi, perdita di peso e di appetito, stanchezza, infezioni respiratorie. Il tumore può diffondersi per contiguità alle strutture vicine (la pleura che riveste i, la parete toracica e il diaframma), per via linfatica ai linfonodi o attraverso il flusso sanguigno. Le metastasidiffondersi in quasi tutti gli organi, dando origine aspecifici ...