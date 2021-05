Advertising

TeresaBellanova : #coprifuoco e riaperture. Il CdM di oggi segna un ulteriore passo avanti sulla strada delle riaperture e della ripa… - CarloStagnaro : Altro che #brevetti: chi vuole accelerare la campagna vaccinale nei paesi poveri deve sostenere l'aumento della cap… - LegaSalvini : ??#LuciaBorgonzoni: La presenza della Lega fa portare risultati importanti al Governo: la campagna vaccinale è parti… - anteprima24 : ** Campagna vaccinale anti-Covid, il dato delle somministrazioni in Irpinia ** - Frances47226166 : RT @Marco_dreams: Un mese fa ho fatto Astra Zeneca, dose avanzata in un centro vaccinale dove il 25% lo rifiutava. Adesso sembra che la cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale

Il Sole 24 ORE

Turismoe divertimento in sicurezza . La Repubblica di San Marino mette in campo nuove strategie ... Il totale delle vaccinazioni effettuate dall'inizio dellafino alle giornata di ...Investimenti che, poi, dureranno nel tempo, ma anche investimenti limitati, nell'arco temporaneo, con il noleggio di tutto ciò che serve per la. Che, va detto, continua da oggi con ...Sono 22 milioni i connazionali che hanno scelto di rimanere dentro i confini italiani. Gli indecisi sono 11,5 milioni. Sicuri di non partire in 6,5 milioni. Lo rileva un’indagine commissionata da Faci ...«È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento», dice il generale smontando la tesi delle regioni — quelle a vocazione turistica — che in questi giorni hanno tentato una moral s ...