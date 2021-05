Camorra | pentito sui Servizi Segreti | “Patto sugli affari | ma senza morti”

(Di martedì 18 maggio 2021) La dichiarazione di undellaapre clamorosi scenari che coinvolgono anche iEmergono importanti rivelazioni da parte di un(Foto via social)Emerge un clamoroso retroscena dalle dichiarazioni di Maurizio Ferraiuolo, nipote del boss Raffaele Stolder e legato in passato al clan dello zio. Le dichiarazioni sono state rese nel 2013 in carcere e risalgono al 2007 quando il secondo era stato da poco scarcerato. Leggi anche-> Caserta, cade dal terzo piano: 36enne muore sul colpo Secondo le dichiarazioni del, iavrebbero proposto un accordo ai clan della. Questi potevano continuare la loro attività ed i loro traffici illeciti,però continuare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Camorra pentito

I servizi segreti si sarebbero messi in contatto con laper chiedere ai boss di Napoli di "tenere il territorio del centro sotto controllo", ... Il "" ha reso le dichiarazioni davanti a un ......, ex sodale del clan Stolder e nipote dell'ex boss Raffaele Stolder . APPROFONDIMENTI IL GIALLO Boss morto in cella a Poggioreale: c'è l'inchiesta, il... LANapoli, in cella il ...I servizi segreti avrebbero contattato la camorra, in particolare Raffaele Stolder, ex capo dell'ormai estinto omonimo clan legato a quello del boss Giuliano, per chiedergli di «tenere ...I Servizi Segreti avrebbero chiesto un accordo a diversi boss della camorra napoletana, proponendo loro di conservare il controllo sugli affari ...