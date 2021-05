Camorra | il pentito | “Nel 2007 i servizi segreti proposero un patto per tenere il centro di Napoli sotto controllo senza fare morti”

(Di martedì 18 maggio 2021) Untra lae iper “affari” neldimaprocurare. L’accordo-trattativa è stato raccontato da Maurizio Ferraiuolo, ex camorrista e collaboratore di giustizia dal luglio 2013, a un sostituto procuratore napoletano nel corso di un interrogatorio in carcere. Stralci di quanto sostenuto dalsono stati diffusi solo oggi dall’agenzia Ansa. Secondo il racconto, nelsi erano messi in contatto con la, in particolare Raffaele Stolder, ex capo dell’ormai estinto clan omonimo legato a quello del boss Giuliano, per chiedergli di “il territorio del...

I servizi segreti si sarebbero messi in contatto con laper chiedere ai boss di Napoli di "tenere il territorio del centro sotto controllo", ... Il "" ha reso le dichiarazioni davanti a un ......, ex sodale del clan Stolder e nipote dell'ex boss Raffaele Stolder . APPROFONDIMENTI IL GIALLO Boss morto in cella a Poggioreale: c'è l'inchiesta, il... LANapoli, in cella il ...I servizi segreti avrebbero contattato la camorra, in particolare Raffaele Stolder, ex capo dell'ormai estinto omonimo clan legato a quello del boss Giuliano, per chiedergli di «tenere ...I Servizi Segreti avrebbero chiesto un accordo a diversi boss della camorra napoletana, proponendo loro di conservare il controllo sugli affari ...