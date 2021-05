Call of Duty Modern Warfare 3: nuovi leak sulla potenziale remastered (Di martedì 18 maggio 2021) In base al leak che vi proponiamo in quest’articolo, sarebbe in lavorazione una remastered di Call of Duty Modern Warfare 3 Call of Duty: Modern Warfare è stato uno dei franchise FPS più acclamati dalla critica. È passato più di un decennio da quando è stato rilasciato il primo titolo e la fortunata serie si è espansa in modo significativo nel corso degli anni. Activision ha rilasciato remastered dei classici giochi di Modern Warfare, e queste riedizioni sono riuscite a gonfiare ancora ulteriormente le vendite del brand. Call of Duty Modern Warfare 2 remastered è stato rilasciato lo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 maggio 2021) In base alche vi proponiamo in quest’articolo, sarebbe in lavorazione unadiofofè stato uno dei franchise FPS più acclamati dalla critica. È passato più di un decennio da quando è stato rilasciato il primo titolo e la fortunata serie si è espansa in modo significativo nel corso degli anni. Activision ha rilasciatodei classici giochi di, e queste riedizioni sono riuscite a gonfiare ancora ulteriormente le vendite del brand.ofè stato rilasciato lo ...

