(Teleborsa) – Coprifuoco da subito alle 23 che diventeranno le 24 dal 7 giugno per poi essere cancellato il 21. Il Governo mette nero su bianco la roadmap delle riaperture."Il nuovo cronoprogramma per le riaperture segna una svolta importante: si passa dalla paura all'ottimismo. In tanti, forse troppi, dovranno ancora attendere; ma la decisione presa dal CdM è comunque un'iniezione di fiducia per le imprese. Si apre una nuova fase nella gestione dell'emergenza: ora per completare il rilancio serve un Dl Sostegni Bis adeguato alle necessità delle imprese". Lo dichiara Confesercenti in una nota. "Finalmente c'è una data certa, il 15 giugno, per la riapertura del comparto del wedding e delle cerimonie private. Per parteciparvi occorrerà certificare l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o un ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario riaperture Coprifuoco, centri commerciali, palestre e piscine: calendario delle riaperture. Zona bianca: ecco cosa cambia Prima lo slittamento del , poi la dei nel weekend e, infine, quella delle palestre al chiuso. L'accelerazione per la ripartenza dell'Italia alla fine è arrivata. E così, calendario alla mano, la parte restante del mese maggio si candida ad essere un po' la sliding door del ritorno alla normalità. Dopo l'accordo raggiunto dalla maggioranza ieri nel Consiglio dei ...

Calendario riaperture, i commenti delle associazioni La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'adottare le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, ha approvato il protocollo da noi avanzato per le riaperture in ...

Nuovo Decreto Covid, dal coprifuoco alle 23 alla riapertura delle palestre: tutte le novità Nuovo decreto Covid, quali sono le novità? Vengono anticipate alcune riaperture a partire dalle palestre, dal prossimo lunedì 24 maggio ...

