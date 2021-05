Calciomercato: Trabzonspor. Presidente'In arrivo Gervinho e Bruno Peres' (Di martedì 18 maggio 2021) Il numero 1 del club turco assicura di aver ingaggiato l'attaccante del Parma e l'esterno della Roma TREBISONDA (TURCHIA) - Gervinho e Bruno Peres in Turchia. Il Presidente del Trabzonspor, Ahmet ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Il numero 1 del club turco assicura di aver ingaggiato l'attaccante del Parma e l'esterno della Roma TREBISONDA (TURCHIA) -in Turchia. Ildel, Ahmet ...

FilippoRubu00 : ??#Gervinho ???? a un passo dal #Trabzonspor. Il presidente del club turco ???? conferma l’operazione per il calciatore… - tabellamercatob : Comincia a muoversi il #Calciomercato Trasferimenti all'estero Da #SerieA e #SerieB in #Turchia Ieri l'annuncio del… - StadioSport : Calciomercato: Gervinho e Bruno Peres al Trabzonspor in Turchia: Il presidente del club turco annuncia il doppio co… - infoitsport : Calciomercato Roma, fatta per Bruno Peres al Trabzonspor. Pronto triennale da 1,8 mln: 'Firma entro 10 giorni' - Daniele20052013 : Presidente Trabzonspor: «Accordo con Gervinho. Preso anche un giocatore della Roma» -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Trabzonspor Calciomercato: Trabzonspor. Presidente'In arrivo Gervinho e Bruno Peres' Il numero 1 del club turco assicura di aver ingaggiato l'attaccante del Parma e l'esterno della Roma TREBISONDA (TURCHIA) - Gervinho e Bruno Peres in Turchia. Il presidente del Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, ha annunciato l'arrivo dell'attaccante del Parma e dell'esterno della Roma per la prossima stagione. "Firmeranno il contratto fra 8 - 10 giorni, dipende dalle possibilità ...

