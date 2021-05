Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il portiere: un colpo dalla Premier (Di martedì 18 maggio 2021) . Il tecnico portoghese vuole un giocatore di esperienza in grado di colmare il vuoto lasciato da Alisson La Roma di Josè Mourinho inizia a prendere corpo. Il tecnico portoghese sta studiando a distanza la situazione dei giallorossi per farsi trovare pronto al via della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 maggio 2021) . Il tecnico portoghese vuole un giocatore di esperienza in grado di colmare il vuoto lasciato da Alisson Ladi Josèinizia a prendere corpo. Il tecnico portoghese sta studiando a distanza la situazione dei giallorossi per farsi trovare pronto al via della L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AHerSan89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Saint-Maximin principale obiettivo di Mourinho in attacco #AsRoma - ilpodsport : #Calciomercato Non solo Mourinho: la Roma parla anche con Boniek! #ilpodsport - tannaule : @ilbonaiuti @lorenzooleporee @pizzico76 Allora se togliamo le notizie di calciomercato quale squadra ha già annunci… - GiovRss : RT @forzaroma: Caccia a Wijnaldum, muscoli e polmoni come vuole Mourinho #ASRoma #Calciomercato #18Maggio - sportli26181512 : Roma, Zaniolo in ritardo: ecco un nuovo specialista: Il campionato di Zaniolo non è mai cominciato. Il numero 22 de… -