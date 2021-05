Calciomercato Napoli | nel mirino Pau Torres del Villarreal

Advertising

notiziasportiva : #Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: individuato il sostituto - sscalcionapoli1 : Galtier, l’ex agente: “Via dal Lille, ma non credo andrà al Napoli. C’è un altro club…” - sscalcionapoli1 : Mauro: “Napoli, prendi Ranieri” - sportli26181512 : Napoli su Kaio Jorge: l'agente in Italia, le cifre: Il Napoli guarda in Sudamerica: secondo La Gazzetta...… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV ? #Fiorentina, #Gattuso prende tempo ?? Diversi i club interessati all'allenatore del #Napoli ?? Tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calcio News 24

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, ufficializzate tutte le date. Inizio il 1° Luglio UFFICIALE " Gianluca Gaetano convocato per lo stage pre - Europeo Under 21 ...Commenta per primo Ilguarda in Sudamerica: secondo La Gazzetta dello Sport , i partenopei fanno sul serio per Kaio Jorge del Santos. Venerdì il suo agente sarà in Italia: la richiesta dei bianconeri è di 10 - 15 ...L'ultimo numero di France Football fa il punto sulle panchine in Ligue 1. Per il Lille in caso di addio di Christophe Galtier c'è il nome ...Relive Sampdoria's matches against Napoli during the 1990-91 season, which saw the blucerchiati winning their first and only Scudetto.