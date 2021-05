Calciomercato Milan, si complica tutto: rischiano in quattro (Di martedì 18 maggio 2021) Calciomercato – Il Milan senza la Champions League potrebbe rivalutare gli investimenti da fare in estate. Il Milan dopo il passo falso tra le mura amiche contro il Cagliari si gioca il tutto per tutto nell’ultima giornata di Serie A, contro l’Atalanta. I bergamaschi sono in formissima e, nonostante la qualificazione in Champions League, la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 maggio 2021)– Ilsenza la Champions League potrebbe rivalutare gli investimenti da fare in estate. Ildopo il passo falso tra le mura amiche contro il Cagliari si gioca ilpernell’ultima giornata di Serie A, contro l’Atalanta. I bergamaschi sono in formissima e, nonostante la qualificazione in Champions League, la L'articolo proviene da Inews.it.

