Calciomercato Milan: la dirigenza del Frosinone nella sede del club rossonero. I dettagli

La dirigenza del Frosinone in visita a Casa Milan: effettuato un sondaggio per tre giocatori rossoneri Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ds del Frosinone Guido Angelozzi e il suo braccio destro Pietro Doronzo hanno fatto visita oggi alla dirigenza rossonera a Casa Milan per parlare di due giovani prospetti rossoneri. Sul taccuino del club ciociaro ci sarebbero Giacomo Olzer e il centrocampista classe 2000 Giacomo Brescianini, quest'anno in forza alla Virtus Entella. Secondo quanto affermato dall'inviato dell'emittente satellitare il club laziale avrebbe effettuato un sondaggio anche per Lorenzo Colombo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

