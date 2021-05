Calciomercato Juventus, basta con Alex Sandro | Erede dalla Bundesliga (Di martedì 18 maggio 2021) Alex Sandro è legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2023. Il suo stipendio, ostacolo principale alla cessione, tocca i 5 milioni di euro netti Alex Sandro… L'articolo Calciomercato Juventus, basta con Alex Sandro Erede dalla Bundesliga è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 18 maggio 2021)è legato allada un contratto in scadenza a giugno 2023. Il suo stipendio, ostacolo principale alla cessione, tocca i 5 milioni di euro netti… L'articoloconè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - cmdotcom : #Juve, #Kean ha scelto: trattativa in fase avanzata, ecco l’incasso dell’#Everton - calciomercatoit : ??#Juventus, le prospettive per il futuro di #Ronaldo: nodo #ChampionsLeague e tre fattori decisivi ??… - sportal_it : Mercato Juventus: scelto l'allenatore, Agnelli in pressing - calciomercatoit : ?? #Juventus in pressing su #Zidane: intreccio con #Allegri al #RealMadrid. Gli scenari per la panchina ??… -