Calciomercato, dall'Inghilterra: Chelsea pronto a fare un'offerta per Malinovskyi (Di martedì 18 maggio 2021) Ruslan Malinovskyi nel mirino del Chelsea di Abramovich? Ne sono convinti in Inghilterra, dove i media locali parlano di una prossima offerta dei Blues per il giocatore ucraino dell'Atalanta. Secondo il tabloid Sun, in particolare, il tecnico dei londinesi Thomas Tuchel avrebbe messo il 28enne, valutato circa 25 milioni di euro, nella 'lista della spesa' per il prossimo Calciomercato estivo. Il club sarebbe pronto a presentare un'offerta. Malinovskyi è legato ai bergamaschi fino al 2023. SportFace.

