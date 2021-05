Calcio | Roma | padre di Scamacca a Trigoria con una spranga danneggia alcune auto

(Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag. - (Adnkronos) - Attimi di paura ieri nel tardo pomeriggio a, dove Emilianodi Gianluca, attaccante del Genoa con un passato nel settore giovanile della, si è introdotto nel centro sportivo giallorosso con unando. L'intervento degli agenti della polizia ha evitato conseguenze peggiori. Ildiha minacciato anche tutti i presenti nel centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. Ignoti ancora i motivi del gesto. Emilianoè stato poi portato dagli agenti del commissariato Esposizione-Eur in ospedale ed è stato denunciato permenti.

- Manca sempre meno al rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento dellaquesta mattina è stato visitato a Villa Stuart alcuni test fisici. Agli inizi di aprile Nicolò era stato costretto a rallentare il recupero perché il ginocchio operato aveva un 10% di forza in ...L'uomo con indosso una felpa del Sassuolo è il padre di Gianluca che ha giocato nelle giovanili delladal 2012 al 2015 ed è in prestito al e di proprietà dei neroverdi. Dopo aver superato la ...Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Attimi di paura ieri nel tardo pomeriggio a Trigoria, dove Emiliano Scamacca, padre di Gianluca, attaccante del Genoa ...Il genitore dell’attaccante del Genoa, cresciuto nelle giovanili del club giallorosso, ha distrutto auto e lampioni dopo essersi introdotto con la forza nel centro sportivo ...