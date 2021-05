(Di martedì 18 maggio 2021) Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "non giocherà, haunal, quasi una distorsione, in una partitella in allenamento enona disposizione". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andreaalla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta dove mancherà il difensore bianconero.

Advertising

SkySport : Juventus, Buffon: 'Nessuno avrebbe fatto meglio di Pirlo' - Gazzetta_it : Pirlo riparte dai Fantastici 4: la Juve trova una quadra a due giornate dalla fine #SerieA - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco dalla zona Champions Leagu… - sportface2016 : #CoppaItalia | #AtalantaJuventus, le parole del tecnico bianconero Andrea #Pirlo in conferenza stampa - TV7Benevento : Calcio: Pirlo, 'Bonucci domani non ci sarà, ha avuto problema al ginocchio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

...potrebbe essere esonerato. Si parla di diversi nomi che potrebbero sostituire l'attuale ... spesso sono stato affiancato ad altre squadre, nelnon si può sapere". Queste le parole di ...Andreagiocherà la finale di Coppa Italia con i suoi uomini migliori. A parte lo squalificato Alex Sandro , il tecnico bianconero ha l'intera rosa a disposizione per la sfida contro l' Atalanta . Nella ...Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Bonucci non giocherà domani, ha avuto un problema al ginocchio, quasi una distorsione, in una partitella in allenamento e domani non sarà a disposizione". Lo ha d ...Poco dopo le 20 collegatevi alla Pagina Facebook di CalcioAtalanta per il LIVE fuori dall’hotel dei nerazzurri A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della finalissima che vale la Coppa Italia, Cal ...