Calcio Napoli | non solo Fiorentina | altri 2 club di Serie A su Gattuso

(Di martedì 18 maggio 2021) Appare sempre più difficile che il tecnico calabrese sia sulla panchina della prossima stagione, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Italia. Con la salvezza ormai raggiunta laguarda al futuro con la speranza di rilanciarsi. La prima decisione riguarderà l’allenatore, considerando conclusa l’avventura di Beppe Iachini. Il candidato preferito,

cn1926it : #Bucchi: "Non capisco perché #Gattuso debba lasciare il #Napoli. Un peccato #Sarri e #DeZerbi all'estero" - napolimagazine : PRIMAVERA - Verso Crotone-Napoli, ecco gli azzurrini convocati da mister Cascione

...sempre di più le maglie daconquistare le passerelle e i gusti dei fashion - addict, diventando uno dei trend più interessanti del momento. Entrambe le collaborazioni di nss mettonoal ...... Enzo Roco il colpo in difesa: l'annuncio dalla Turchia dove gioca Calciomercato- Dalla Turchia arrivano ultimissime notizie di mercato che annunciano un imminente acquisto del,...Una lunga esperienza da direttore sportivo, finita di recente al Palermo con anche una parentesi da presidente. Il soggetto in questione è Rino Foschi, al quale FirenzeViola.it ha posto ...Una lunga esperienza da direttore sportivo, finita di recente al Palermo con anche una parentesi da presidente. Il soggetto in questione è Rino Foschi, al quale FirenzeViola.it ha posto ...