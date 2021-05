**Calcio: Gravina e Dal Pino incontrano al Viminale il Capo della Polizia Giannini** (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Si è svolto oggi presso il Ministero dell'Interno l'incontro tra il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il Presidente della Figc Gabriele Gravina e il vice presidente vicario, nonché Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Nell'ottica di un progressivo rientro del pubblico negli stadi, il vertice al Viminale è stato l'occasione per favorire un sempre miglior coordinamento con le forze di pubblica sicurezza per tutti gli eventi calcistici in programma nei prossimi mesi, compreso Euro 2020. “Assicuriamo il massimo impegno da parte di tutte le forze dell'ordine -afferma il Capo della Polizia Lamberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Si è svolto oggi presso il Ministero dell'Interno l'incontro tra ilDirettore GeneralePubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il PresidenteFigc Gabrielee il vice presidente vicario, nonché PresidenteLega Serie A, Paolo Dal. Nell'ottica di un progressivo rientro del pubblico negli stadi, il vertice alè stato l'occasione per favorire un sempre miglior coordinamento con le forze di pubblica sicurezza per tutti gli eventi calcistici in programma nei prossimi mesi, compreso Euro 2020. “Assicuriamo il massimo impegno da parte di tutte le forze dell'ordine -afferma ilLamberto ...

Advertising

TV7Benevento : **Calcio: Gravina e Dal Pino incontrano al Viminale il Capo della Polizia Giannini**... - delfinojuve4 : RT @Boboj29: Serve avere del buon senso in questo brutto momento per il calcio italiano 27/04/21 Gravina che finora percepiva 36 mila euro… - KECCO691 : RT @Boboj29: Serve avere del buon senso in questo brutto momento per il calcio italiano 27/04/21 Gravina che finora percepiva 36 mila euro… - hermes2364 : @Valeria23549267 Sarà la rovina del calcio questo Gravina. Faccio fatica a capire quello che dice - Vik241076 : RT @Boboj29: Serve avere del buon senso in questo brutto momento per il calcio italiano 27/04/21 Gravina che finora percepiva 36 mila euro… -