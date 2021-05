Calcio: Gasperini, 'Coppa Italia ciliegina ma torta è quanto ha fatto Atalanta in 5 anni' (Di martedì 18 maggio 2021) Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Vincere questa finale sarebbe un'ottima ciliegina, ma la torta è quello che ha fatto questa squadra in questi cinque anni. Questa squadra è cresciuta molto, è la seconda finale con tre qualificazioni in Champions che sono un grande successo". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della Finale di Coppa Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Vincere questa finale sarebbe un'ottima, ma laè quello che haquesta squadra in questi cinque. Questa squadra è cresciuta molto, è la seconda finale con tre qualificazioni in Champions che sono un grande successo". Lo ha detto il tecnico dell'Gian Pieroalla vigilia della Finale di

Advertising

Eurosport_IT : L'Atalanta che punta alla Coppa Italia e l'anno prossimo a traguardi ancor più ambiziosi deve ringraziare quest'uom… - Gazzetta_it : #Gasperini, 19 anni alla #Juve o ora quella triplice sfida... #coppaitalia #atalantajuve - Gazzetta_it : #Gasperini: '#CoppaItalia all'#Atalanta come scambio con la #Juve per battere il #Milan? Stupidate' #finale - TV7Benevento : Calcio: Gasperini, 'Coppa Italia ciliegina ma torta è quanto ha fatto Atalanta in 5 anni'... - sportface2016 : #AtalantaJuventus, le parole di Gian Piero #Gasperini alla vigilia della finale di #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gasperini Calcio: Gasperini, 'Coppa Italia ciliegina ma torta è quanto ha fatto Atalanta in 5 anni' Metro Calcio: Gasperini, 'Coppa Italia ciliegina ma torta è quanto ha fatto Atalanta in 5 anni' Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Vincere questa finale sarebbe un'ottima ciliegina, ma la torta è quello che ha fatto questa squadra in questi cinque anni. Questa squadra è cresciuta molto, è la ...

Lazio-Torino, formazioni ufficiali: giocano Muriqi, Akpa Akpro e Sanabria È questa sera alle 20.30 il recupero tra Lazio e Torino, una partita attesa anche al fantacalcio da parte di chi aspetta i voti. Inzaghi, senza Milinkovic, Correa e Caicedo, schiera Muriqi con Immobil ...

Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Vincere questa finale sarebbe un'ottima ciliegina, ma la torta è quello che ha fatto questa squadra in questi cinque anni. Questa squadra è cresciuta molto, è la ...È questa sera alle 20.30 il recupero tra Lazio e Torino, una partita attesa anche al fantacalcio da parte di chi aspetta i voti. Inzaghi, senza Milinkovic, Correa e Caicedo, schiera Muriqi con Immobil ...