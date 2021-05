Advertising

Eurosport_IT : L'Atalanta che punta alla Coppa Italia e l'anno prossimo a traguardi ancor più ambiziosi deve ringraziare quest'uom… - Gazzetta_it : #Gasperini, 19 anni alla #Juve o ora quella triplice sfida... #coppaitalia #atalantajuve - Gazzetta_it : #Gasperini: '#CoppaItalia all'#Atalanta come scambio con la #Juve per battere il #Milan? Stupidate' #finale - TV7Benevento : Calcio: Gasperini, 'Coppa Italia ciliegina ma torta è quanto ha fatto Atalanta in 5 anni'... - sportface2016 : #AtalantaJuventus, le parole di Gian Piero #Gasperini alla vigilia della finale di #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gasperini

Metro

Su Bonucci e Dybala Serie A Atalanta 2021: l ultimo miracolo di8 ORE FA ' Bonucci non giocherà perché ha avuto un problema al ginocchio, non è a disposizione per una distorsione. Dybala ...parlerà più tardi. Il futuro di Pirlo però è troppo in bilico, troppo importante per sfuggire all'approfondimento. Domanda: in caso di quarto posto e Coppa Italia vinta, pensa di meritare ...Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Vincere questa finale sarebbe un'ottima ciliegina, ma la torta è quello che ha fatto questa squadra in questi cinque anni. Questa squadra è cresciuta molto, è la ...È questa sera alle 20.30 il recupero tra Lazio e Torino, una partita attesa anche al fantacalcio da parte di chi aspetta i voti. Inzaghi, senza Milinkovic, Correa e Caicedo, schiera Muriqi con Immobil ...