Calcio: Coronavirus. River Plate, 25 positivi nel gruppo squadra (Di martedì 18 maggio 2021) Argentini alle prese con l'ermegenza Covid - 19. In 10 per il match valido per la Libertadores BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Venticinque componenti del gruppo squadra del River Plate positivi al ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Argentini alle prese con l'ermegenza Covid - 19. In 10 per il match valido per la Libertadores BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Venticinque componenti deldelal ...

Advertising

MPerardi : Deroga per il #coprifuoco. E non ditemi che solo dei perfetti idioti possono accettare di vivere in un mondo del ge… - BLturismo : RT @bellunesimondo: ?? Nuovo Podcast! 'Radiogiornale bellunese del 17.05.2021' su @Spreaker #abm #arpav #bassetti #bellunesinelmondo #bellun… - bellunesimondo : ?? Nuovo Podcast! 'Radiogiornale bellunese del 17.05.2021' su @Spreaker #abm #arpav #bassetti #bellunesinelmondo… - arquer12 : RT @JonhDenv: Ringraziamo ancora chi ha deciso di fermare il mondo!. Questa è un'altra vittima del coronavirus... #Speranza queste sono le… - LPincia : RT @JonhDenv: Ringraziamo ancora chi ha deciso di fermare il mondo!. Questa è un'altra vittima del coronavirus... #Speranza queste sono le… -